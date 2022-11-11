Şehit Astsubay Emre Sevinç'in ailesine şehadet haberi verildi

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BURSA (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28), Bursa'da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokak'taki şehidin babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini ileterek başsağlığı diledi.

Baba Mehmet ve anne Zeynep Sevinç'in Türk bayrağı asılan evine gelen komşuları ve yakınları, taziyede bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşının yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

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