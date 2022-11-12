AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te AFAD koordinesinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda AFAD koordinesinde kurulan stantlarda vatandaşlar, doğal afetlere karşı bilinçlendirildi.

Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte ayrıca afet anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Etkinlik öncesinde açıklama yapan AFAD gönüllüsü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) üyesi Pınar Bulmuş, depremden önce ve sarsıntı anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Afet çantası hazırlanmasının önemine değinen Bulmuş, "Evlerimizde yıkıldığında zarar verecek neler varsa bunları tespit edip önlem almalıyız. Evde veya nerede yakalanırsak yıkıldığında daha az ezilecek cisimlerin yanına çökmemiz lazım. Öncesinde hazırlıklarımızı yaptıysak deprem anında 'Çök-kapan-tutun' eylemini gerçekleştirirsek hayatta kalmamız mümkün." dedi.

Düzce Depremi'nin 23. yılında saat 18.57'de meydanda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Kitabevi Kafeteryası'nda "Çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı. Katılımcılar, telefon ve sesli uyarılar üzerine kafeteryada bulunan masaların altına girip önlem aldı. Daha sonra meydanda Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler ve tüm afetzedeler için dualar edildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Şeref Aydın, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, vatandaşlar ve STK temsilcileri katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de Vali Erol Ayyıldız'ın da katılımıyla Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" etkinliği öncesi bilgilendirmede bulunuldu.

AFAD İl Müdürü Recep Bayar, huzurevi sakinlerine tatbikat esnasında neler yapmaları gerektiğini anlattı. Daha sonra Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler ve tüm afetzedeler için dualar edildi.

Tatbikatta 30 saniye süren siren sesiyle huzurevi sakinleri ve protokol üyeleri, bulundukları noktada "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Etkinliğe Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer ilgililer katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de alışveriş merkezinin meydanında AFAD koordinesinde kurulan stantlarda vatandaşlar doğal afetlere karşı bilgilendirildi.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla saat 18.57'de "Çök-kapan-tutun" tatbikatı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, bu etkinlikle deprem anında ne yapılacağına ilişkin vatandaşlarda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin de Balıkesir genelinde 583 bin 391 kişiye deprem anı eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in afetlerde yaşamını yitirenler için dua etmesiyle tamamlanan programda İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de tatbikat öncesinde İskele Meydanı'nda AFAD tarafından bilgilendirme çalışması yapıldı.

AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, eş zamanlı "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" hakkında bilgi verdi.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatında Tarı ve AFAD personeli, deprem sırasında yapılması gerekenleri anlattı.



Vali İlhami Aktaş, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremleri önlemenin ve önceden bilmenin mümkün olmadığını hatırlattı.

Depremin yıkıcı ve öldürücü etkisini azaltmanın insanoğlunun elinde olduğunu vurgulayan Aktaş, "Gelinen teknolojide hem binalarımızda hem de yapacağımız inşaatlarımızın kalitesiyle zararları azaltabileceğimiz gibi afet eğitimleriyle, tatbikatlarıyla afetlere hazırlıkta da insanlarımızı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az seviyeye indirmemiz mümkün." diye konuştu.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun, Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua ettiği tatbikatta AFAD ve Türk Kızılay gönüllüleri ile AKUT ve İl Özel İdaresi Arama Kurtarma Ekibi de yer aldı.

Tatbikata Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile daire amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

- Kütahya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrencilerin katılımıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

AFAD koordinesinde üniversite yerleşkesindeki Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikatta saat 18.57'de sirenlerin çalmasıyla öğrenciler, tedbirli şekilde yurdun avlusunda toplandı.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, programda yaptığı konuşmada, tatbikatların vatandaşların bilinçlendirilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Tatbikat, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın, Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için yaptığı duanın ardından sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'teki "Çök-kapan-tutun" tatbikatı, Vali Kemal Kızılkaya'nın da katılımıyla Ertuğrul Gazi Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Vali Kızılkaya ve öğrencileri, saat 18.57'de "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Ayrıca kentteki cami hoparlörlerinden duyurulan tatbikata bazı iş yerlerindeki esnaf ve müşteriler de katıldı.

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