Bursa'da define arayan kişi, başına taş isabet etmesi sonucu öldü

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde define aradığı öne sürülen kişi, patlattığı kayadan sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu öldü.

İddiaya göre, Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Ömer i. (38), define ararken bir kayayı parçalamak için patlayıcı kullandı. Bu sırada kayadan sıçrayan taşlardan biri Ömer İ'nin başına isabet etti.

Yanındaki kişilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ömer İ'yi Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ömer İ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.