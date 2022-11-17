Gemlik'te asayiş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis, asayiş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 adrese eş zamanlı asayiş ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tüfek, 40 av tüfeği fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 27 fişek, hassas terazi, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



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