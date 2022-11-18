Bursa'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 gün sürecek etkinlik, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına atfedildi.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla Türk dünyasından yazarlar da etkinlikte yer alıyor. Kitap Günlerinin bu seneki onur konukları ise Bursa'nın yaşayan değerlerinden Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Güney Amerika edebiyatının önemli kalemlerinden Arjantinli Carlos Maria Dominguez oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 10 gün boyunca insanların susup kitapların konuşacağını söyledi.

Bursalıların kitaplarla ve yazarlarla buluşup söyleşilere katılacağını belirten Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışıyor. Ancak bu ve benzeri organizasyonlar beni daha çok heyecanlandırıyor. Gençlerimizin daha kaliteli ve öz güven içerisinde olmasını istiyoruz. Geleceğe vizyonel bakan gençlik istiyoruz. Bu yüzden Kitap Günlerinin çok kıymetli olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Müslüman ve Türkler için kitabın önemine değinerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın onur konuğu Prof. Dr. Uludağ da Kitap Günlerinin hayırlı olmasını dileyerek "Kitap bilişime erişmenin vasıtasıdır. Bugün bilgi asrındayız. Sağlıklı bilgilere ulaşmak için çeşitli imkanlar var. Bunların başında kitaplar geliyor. Bu yüzden Kitap Günlerini değerli buluyorum. Emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer onur konuğu Dominguez kitapların içerisinde seslerin kilitlendiği bir hazine olduğunu ve okuyanı alıp özgürleştirdiğini vurguladı.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol da Büyükşehir Belediyesinin şehrin dinamiklerini harekete geçirerek hazırladığı programın tüm kente hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Aktaş, Prof. Dr. Uludağ ve Dominguez'e günün anısına plaket takdim etti.

120'yi aşkın yayınevinin katıldığı ve 50'ye yakın söyleşinin yapılacağı etkinlikte Atilla Dorsay, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Beyhan Budak, Bircan Yıldırım, İhsan Fazlıoğlu, İlber Ortaylı, Kemal Sayar, Mete Yarar, Mustafa Şen, Nurullah Genç, Sadettin Ökten, Saniye Bencik Kangal, Serdar Tuncer, Varol Yaşaroğlu, Yasin Pişgin ve Yusuf Kaplan gibi 200 civarında yazar ve şair, okurlarıyla buluşacak.

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