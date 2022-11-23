Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan sürücüleri bir araya toplayıp onlara trafik kurallarını hatırlattıklarını söyledi.

Bursa'da bir otelde, 20 ilin emniyet müdürlüklerinden trafik birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" başladı.

Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde kara yolu ulaşımında trafik kazalarının hayatı olumsuz etkileyen önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Dünyada saatte 150 kişinin trafik kazalarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Yavuz, "Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler üye ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada tedbirler alınıyor. Her ülke kendi trafik stratejilerini oluştursun diye 2009 yılında ilki Moskova'da, sonrasında Brezilya'da 2015'te ve son olarak da 2020 yılında İsveç Stockholm'de Küresel Yol Güvenliği toplantıları yapıldı. Biz de üye bir ülke olarak 2009'da bu deklarasyona imza attık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da trafik kazalarının azaltılması noktasında talimatları olduğunu dile getiren Yavuz, bu konuda tüm kurumlara görev düştüğünü anlattı.

Yavuz, trafik kazalarının azaltılmasında denetimlerin tek başına etkili olmadığına dikkati çekerek, mobil trafik tırları ve trafik parkları aracılığıyla çocuklara da eğitim verdiklerine işaret etti.



Sürücülere de trafik kurallarını hatırlattıklarını anlatan Yavuz, "Son 5 yıl içinde ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışmış sürücülerimizi odalarımızla, ikili ilişkilerle bir yere toplayıp onlara trafik kurallarını yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani yetişkinlere yönelik de eğitimlerimiz, kampanyalarımız bu süreci tamamlayan bir kısım. Şu an 2024 yılının planını hazırlamaya başladık."

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın da katılımcılara hitap etti.

Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı yarın sona erecek.

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