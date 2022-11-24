Kur'an kursu öğreticileri unvanlarının "öğretmen" olarak değiştirilmesi talep etti

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BURSA (AA) - Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet Sen), Kur'an kursu öğreticilerinin öğretmenlik statüsüne alınmasını talep etti.

Mil Diyanet Sen Bursa İl Başkanı Kadir Yağız, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerinin "öğretici" değil "öğretmen" statüsünde olmalarını istediklerini bildirdi.

Aynı fakülteden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığında farklı, Diyanet İşleri Başkanlığında farklı unvanlarla çalıştıklarını aktaran Yağız, şunları kaydetti:

"Kur’an kurslarında eğitim veren hocalarımızın unvanlarının 'Kur’an kursu öğreticisi' değil 'Kur’an kursu öğretmeni' olması gerektiğini her defasında vurguladık. Kur’an kurslarında Kur’an öğretenler artık öğretici değil, öğretmen statüsüne kavuşturulmalı, bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bizler de Mil Diyanet Sen olarak, sürekli istismar edilen bu konunun gündemden kalkması için ne gerekiyorsa yapacak ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."















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