Harmancık Belediyesi bahçesinde çevre düzenlemesi başladı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, belediye binasının bahçesinde kullanılamaz durumdaki eski Halk Eğitimi Merkezi binasının yıkılmasının ardından çevre düzenleme çalışması başlatıldı.



Halk Eğitimi Merkezi binasının, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan eğitim kampüsüne alınması ile belediye bahçesi için antik görünümlü kilit parke ve peyzaj projesi hazırlandı.



Projeyle, 700 metrekare alanda çiçeklendirme, su duvarı ve dinlenme alanları oluşturuluyor.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Tehlike arz eden binanın yıkılmasının ardından belediyemiz bahçemizde peyzaj çalışmalarına başladık. Hemşerilerimizin dinlenebileceği, vakit geçirebileceği ilçemize yakışır bir alan kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

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