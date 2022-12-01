Bursa'daki okullarda 30 bine yakın öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uygulamaları kapsamında ücretsiz yemek hizmetinden Bursa’da 29 bin 654 öğrencinin faydalandığı bildirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla onları desteklemeye devam ediyor.

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanıyor.

Bakanlık, bu kapsamda yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, her konuda öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kentimizde 29 bin 654 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bu sayının hızla daha yukarı çıkması için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin faydalandığı ücretsiz yemek imkanı kapsamında meslek liselerimizin de bu süreçte görev alması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Meslek liselerimizde, döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkanının sağlanması noktasında başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere emeği geçenlere öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.