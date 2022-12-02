İnegöl'de pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga sırasında silahla vurularak yaralanan kişi tedaviye alındı.

Mesudiye Mahallesi'nde Yusuf Canpolat (50) ile akrabası olduğu öğrenilen Halil A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu iddia edilen Canpolat yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli Halil A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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