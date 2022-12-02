Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren iki kişiden birinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi yakınında yaşanan uçak kazasının ardından pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi işlemi sonrası babası ve yakınları tarafından teslim alınan Sağlam'ın cenazesi, cuma namazını müteakip Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Pilot Köksal'ın yakınları ise cenazeyi teslim almak için adli tıp önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçakta bulunan Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

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