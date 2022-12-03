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BURSA (AA) - Alpagut Turan Federasyonunca düzenlenen "3. Dünya Alpagut Şampiyonası", Bursa'da başladı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki Orta Asya kökenli dövüş sporu alpagut müsabakalarında 23 ülkeden 400 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde "minikler", "yıldızlar" ve "gençler" kategorisinde karşılaşmalar yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerde oyuncular rakiplerine üstünlük kurmaya çalıştı.

Şampiyonanın açılış törenine, Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Vasıf Namazov, Dünya Alpagut Federasyonu Asbaşkanı ve Uluslararası Dış İlişkiler Sorumlusu Emil Rahimov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Türkiye Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, KKTC Alpagut Federasyonu Başkanı Tolga Yücetaş, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Fuat Alpaslan, Bakü Gençler ve Spor Baş İdare Başkanı Ragif Abbasov, Uluslararası Turan Oyunları Komitesi Başkanı ve Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Farid Alizade, Azerbaycan Alpagut Federasyonu Başkanı Gudret Nuriyev ile diğer ilgililer katıldı.

Dünya Alpagut Şampiyonası yarın kaçut, okçuluk ve diğer sistemlerin büyükler müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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