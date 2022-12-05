Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'ın babası vefat etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babası Hacı Hüseyin Dündar (82) vefat etti.

Mustafa Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Babam Hacı Hüseyin Dündar Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Cenazesi Pazartesi öğle namazına müteakip Yunanistan'ın Gümülcine Dündarlı Köyü'nde defnedilecektir." ifadelerini kullandı.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.