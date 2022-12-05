Bursa'da komşusu pazarcı esnafı bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı komşusu pazarcıyı bıçakla yaraladığı iddia edilen pazarcı esnafı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaflık yapan Serdar B. ile diğer bir esnaf Uğur T. arasında kasa koyma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serdar B, Uğur T'yi bıçakladı. Yaralı pazarcı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Tim Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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