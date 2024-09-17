Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

VAR: Umut hocam potansiyal bir penalti için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: 20 numaralı oyuncu 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor.

Hakem: 97 numara top içerde. Evet top içerde.

VAR: Evet hocam bir açı daha ister misin?

Hakem: 20 numaralı oyuncu top geçtikten sonra temas ediyor. Bir tane daha ofsayt kamerasından görebilir miyim? Hakem: Penaltı kararıyla oyunu başlatıyorum. TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ VAR: Ali sana saha inceleme öneriyorum kırmızı kart için. Hakem: Evet oynat abi. VAR: Bir açım daha var Hakem: Özgür abi bileğinin üstüne zaten tendonun oraya net bir müdahale var. Ayağının tabanıyla tamam top da yok zaten orda. Pozisyonu gördüm. Benim için kırmızı kart bu.