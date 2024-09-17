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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:19
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        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

        VAR: Umut hocam potansiyal bir penalti için sana sahada inceleme öneriyorum.

        VAR: 20 numaralı oyuncu 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor.

        Hakem: 97 numara top içerde. Evet top içerde.

        VAR: Evet hocam bir açı daha ister misin?

        Hakem: 20 numaralı oyuncu top geçtikten sonra temas ediyor. Bir tane daha ofsayt kamerasından görebilir miyim?

        Hakem: Penaltı kararıyla oyunu başlatıyorum.

        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

        VAR: Ali sana saha inceleme öneriyorum kırmızı kart için.

        Hakem: Evet oynat abi.

        VAR: Bir açım daha var

        Hakem: Özgür abi bileğinin üstüne zaten tendonun oraya net bir müdahale var. Ayağının tabanıyla tamam top da yok zaten orda. Pozisyonu gördüm. Benim için kırmızı kart bu.

        VAR: 7 numaralı oyuncu. Tamam.

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