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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübünün yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin, 117 yıllık mazisiyle milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazisinde tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe'mizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim, spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber, el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir."

REKLAM "AYRILIKLARI DEĞİL, ORTAK NOKTALARIMIZI, PAYDAMIZI BÜYÜTMEYE İHTİYACIMIZ VAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hem umut verdiğini hem de işlerinin hiç de kolay olmadığını gösterdiğini ifade etti. "Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin." diyen Erdoğan, yüksek motivasyonla çalışmaya, yenilenmeye ve eksikleri gidermeye devam edeceklerini dile getirdi. Yakaladıkları ivmeyi sürdürdükleri takdirde gelecek turnuvalarda daha iyi yerlerde olacaklarından en küçük bir şüphe duymadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin, oynanan maçlarda fair play ile özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum, sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyet bekliyoruz."

REKLAM "AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM" Erdoğan, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını aktardı. Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe'nin ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'mizi elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabb'imden üstün başarılar temenni ediyorum. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim."

REKLAM ALİ KOÇ: OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU SAĞLAYAN KULÜBÜZ Ali Koç ise vakit ayırıp, kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım, bizlere yoğun programınızda vakit ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Aralık ayından beri sizlerle görüşme ihtiyacımız vardı, bugüne nasip oldu. Açık ara 3 olimpiyata üst üste en çok sporcu gönderen kulübüz. Bu sene biz 27 sporcu gönderdik bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu gönderdi. Aynı zaman da hem kadın hem erkek basketbol ve voleybollarda da yurt içi ve yurt dışı başarılar elde ediyoruz ve çoğunda kupalar alıyoruz. Avrupa’da minimum yarı final görüyoruz. Kadın Basketbol Takımımız üst üste iki kere Avrupa Şampiyonu oldu ve ilk defa Avrupa Süper Kupasını getirdi. Diğer alanlarda da madalyalar, rekorlar olsun masa tenisi, atletizm, kürek, yelken, boks kısacası hangi dalda faaliyet gösteriyorsak çok şükür gayet iyi gidiyor. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz."

Ali Koç, kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ali Koç ve heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu.