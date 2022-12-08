Bursa'da kaçak avlanılan 123 çuval midye denize geri bırakıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da jandarma ekipleri kaçak avlanılan 123 çuval midye ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi Kapanca Liman Bölgesi'nde devriye görevi yaptığı sırada şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.



Araçta yapılan aramalarda kaçak avlanıldığı belirlenen 123 çuval canlı kara midyesi bulundu. Araç sahibi F.Y'ye (30) ilgili kanuna muhalefet suçundan 7 bin 429 lira ceza kesildi.

Midyeler ise jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yeniden denize bırakıldı.





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