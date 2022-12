BBDSO, "Dünya Kadın Hakları Günü Konseri" düzenledi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Dünya Kadın Hakları Günü Konseri"nde keman sanatçısı Vladyslava Luchenko performans sergiledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Theodore Kuchar yönetti.

Gecede sahne alan keman sanatçısı Vladyslava Luchenko "My Homeland Üvertürü Op.62", "Keman Konçertosu No: 1 Op.26" ve "Senfoni No: 6 Op.60" gibi eserler BBDSO eşliğinde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Konser sonunda Vladyslava Luchenko ve Theodore Kuchar'e çiçek takdim edildi.





