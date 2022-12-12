Büyükorhan ve Harmancık Yerel Eylem Grubu Derneği hibe almaya hak kazandı

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BURSA (AA) - Başkanlığını Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'ın yaptığı kısa adı BÜHARYEG olan Büyükorhan ve Harmancık Yerel Eylem Grubu Derneği IPARD kapsamında yüzde 100 hibe desteğine hak kazandı.



Kırsal kalkınma alanında 2022 Ocak ayında Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş tarafından kurulan dernek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe çağrılarından yararlanmak için kuruldu.



TKDK tarafından 12. başvuru çağrı ilanı kapsamında 202-leader tedbiri içerisinde başvuru yapılan proje başarılı bulundu. 1 milyon 718 bin TL hibe alan proje sözleşmesi Harmancık ekoturizm tesislerinde TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ile Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz tarafından imzalandı.

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