Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Emre Tanışan, Thompson 10, Berke Büyüktuncel 9, Berk İbrahim Uğurlu 9, Ege Demir, Braimoh 8, Toure 4, Gray 22, Milaknis 16, Özgür Cengiz

Aliağa Petkimspor: Ege Arar, Prewitt 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Chery 10, Webster, Simmons 14, Nusret Yıldırım, Aldridge 12, Dorukhan Engindeniz 2

1. Periyot: 15-20

Devre: 31-37

3. Periyot: 49-55

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BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’u 78-65 yendi.









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