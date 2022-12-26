Bursa’da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Alınan bilgilere göre olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde yeni İnegöl Belediye Binası çalışmaları sırasında meydana geldi. İskeleye çıkan Alaattin Kayacık (61) isimli işçi, çalıştığı sırada bir anlık denge kaybı ile yüksekten zemine düştü.

Meydana gelen olayda yaralanan işçi, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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