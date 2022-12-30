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BBDSO'dan Yeni Yıl Konseri

AA

BBDSO'dan Yeni Yıl Konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Yeni Yıl Konseri"nde solist Damla Burcu Kılıç Sayın ve Cengiz Sayın sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Vladimir Lungu yönetti.

Solistler, hazırladıkları yeni yıl özel programıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Konser sonunda solistler ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı ve kendilerine çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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