Bursa'da kapora dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, internet sitelerine verdiği sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Gemlik ve Yalova'dan, bir internet sitesinde değerinin altında sahte araç ilanları verip "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Ankara'nın Sincan ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gemlik'e getirilen ve işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.I.Ü (40), "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlı hakkında 8 suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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