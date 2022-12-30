Bursa'da cuma namazı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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BURSA (AA) - Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cafer Aydın (65), cuma namazı için Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Camisi'ne gitti. Namaz sonrası çıkan Aydın, dışarıda beklediği iddia edilen A.İ. (17) tarafından silahla ateş edilmesi sonucu göğsü ve bacağından yaralandı.

Şüpheli ise camiden çıkan kalabalığın arasından koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yakaladıkları A.İ'nin kullandığı tabancayı otluk alanda ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Camideki güvenlik kameralarının kayıtlarında, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla uzaklaşması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

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