Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt'tan esnafa yeni yıl ziyareti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı Ali Aykurt, yeni yıl dolayısıyla esnafa ziyarette bulundu.

Aykurt, ilçe merkezi ve kırsalda faaliyet gösteren esnafa iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yeni yıl için hazırladıkları hediye yelekleri takdim etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Aykurt, "2022 yılını geride bırakırken işini layıkıyla, özveriyle, samimiyetle yapan esnaf kardeşlerime yeni yılda da bol bereketli kazançlar diliyorum. Emekleriyle ilçemize değer katan esnafımızla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde halkımıza hizmet etmeye ve ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." dedi.



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