Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi:

BURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa'da yüksek hızlı tren hattına ilişkin, "Tüm projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Bursa-Emek-YHT-Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi'nin gerçekleştirildiği bölgede saha incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, şehirde temel atma törenleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na (YHT) bağlantılı olarak çift hatlı, hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Projemiz, altyapı yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz, toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üstyapı yapım işini kapsamaktadır. Proje kapsamında 7 adet istasyon inşasının yanı sıra toplam uzunlukları 18 kilometre olan 12 adet tünel, 4,6 kilometre olan 10 adet kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 adet aç-kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 adet demir yolu köprüsü, 4 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük ve 1,5 kilometre uzunluğunda 66 adet altgeçit ve toplam 155 adet menfez imalatı yapılacaktır." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Bursa'nın demir yolu altyapısını geliştirerek, yük taşımacılığı ile kentin hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştirecek bir proje yaptıklarını kaydetti.

Osmaneli-Yenişehir istikametinde altyapı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Güzergahın başlangıcı ile 48'inci kilometreleri arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında, 2 milyon 100 bin metreküp kazı ve 350 bin metreküp nitelikli dolgu yapılmıştır. Toprak işlerinde yüzde 18 ilerleme sağlanmıştır. Osmaneli bölgesi tünellerinde kazı desteklemede 9 bin 800 metreye ulaşılmış ve toplamda yüzde 48 ilerleme sağlanmıştır. Tünellerde kaplama beton işlerine de devam ediyoruz. Altgeçit, menfez, köprü, viyadük işlerinde de 28 bin metreküp beton dökümü tamamlanmış ve yüzde 32 ilerleme sağlanmıştır. Toplamda menfez, altgeçit, köprü gibi 34 adet yapı tamamlanmış olup 19 tane yapıda çalışmalarımız devam etmektedir. İstasyon projelendirme çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bursa-Yenişehir istikametinde ise TCDD'den teslim alınan ilk 10 kilometrelik kısımda üstyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda ilk 2 kilometrede sub balast ve balast serim imalatları da tamamlandı. Travers ve rayların üretimine de devam ediyoruz. Ayrıca 10 bin ton ray da sahaya gelmiş ve üstyapıya raylar sevk edilmeye başlanmıştır. Bu projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır."

- Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da devam eden bir diğer önemli raylı sistem projelerinin de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı olduğunu belirtti.

Hattın yapımını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile devraldıklarını aktaran Karaismailoğlu, proje tamamlandığında Bursa'daki raylı sistemin 52 kilometreye ulaşacağını anlattı.

Bursalıların, şehirlerarası ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattın en önemli iki durağı, hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımı devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT Hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulacaktır. Projemiz kapsamına depo sahası ve 2 istasyonlu Görükle uzatması da dahil edilmiştir. Bu kısımdaki inşaat faaliyetlerine de önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım ve tamir ile park alanı ihtiyacına da hizmet edecektir. Mevcut Emek İstasyonu'ndan sonra hattın ilk 1300 metresi hemzemin olarak geçilecektir. Bu noktadan sonra hattın inşası aç-kapa yöntemiyle gerçekleştirilecek ve bittiğinde hattımız, caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. Şu ana kadar 480 bin metreküp kazı yaptık, 12 bin 400 adet 250 bin metre kazık yerleştirdik, 130 bin metreküp beton dökümü gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sırasında Bursalıların günlük hayatlarına olumsuz etki etmemesi için trafik sirkülasyon projelerimizi de tamamladık. Çalışma yapacağımız yollarda alternatif yan yollar oluşturarak çalışmalarımıza başladık, 22 bin 900 metrekare asfalt serme çalışması yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz."

- "Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık"

Karaismailoğlu, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın faaliyete geçtiği an itibarıyla çok büyük maddi kazanımlar da gerçekleşeceğini kaydederek, "2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda, zamandan 797 milyon dolar, kara yolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1 milyon 170 bin dolar ve hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü gibi dışsal faydalardan 15 milyon 640 bin dolar olmak üzere hattın tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancımız 871 milyon 470 bin dolar olacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sanayinin, ticaretin, tarımın ve turizmin en önde gelen şehirlerinden biri olan Bursa'nın ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını vurguladı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak çok önemli projeleri hayata geçirdikleri ve yakından takip ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Son 20 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık. 2003'te 195 kilometre bölünmüş yolu vardı, bugün toplam bölünmüş yol uzunluğu 597 kilometreye ulaştı. Yollarının 148 kilometresi BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplamalıydı, bu rakamı toplamda 772 kilometreye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Karaismailoğlu'na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN YARDIMCISININ OĞLUNUN NİKAHINDA SİYASET, BÜROKRASİ VE YARGI DÜNYASI BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN YARDIMCISININ OĞLUNUN NİKAHINDA ...
Ayrılmak isteyen kuzeni ile yengesini vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen kuzeni ile yengesini vuran şüpheli ...
Bursa'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia ...
(Görüntülü) POLİS MEMURUNUN EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ OLAYDA YARALANAN ŞEYMA, DURUŞMADA AĞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURUNUN EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ OLAYDA ...
Bakan yardımcısının oğlunun nikahında siyaset, bürokrasi ve yargı dünyası buluştu
YEREL HABERLER Bakan yardımcısının oğlunun nikahında siyaset, ...
Polis memurunun eşini öldürdüğü olayda yaralanan Şeyma, duruşmada ağladı
YEREL HABERLER Polis memurunun eşini öldürdüğü olayda yaralanan ...
Harmancık'ta fidan dikimi yapıldı
YEREL HABERLER Harmancık'ta fidan dikimi yapıldı
Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ZİFT DEPOSUNDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ZİFT DEPOSUNDA YANGIN
Bursa'da zift deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da zift deposunda yangın
Bursa'da zift deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da zift deposunda çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 15 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN DE ARALARINDA ...
Bursa'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 15 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ
YEREL HABERLER SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 15 ...
Sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 ...
Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp kaçtılar
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp ...
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'in eşinden açıklama: Sosyal medya bir hüküm yeri değildir
YEREL HABERLER Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'in eşinden açıklama: ...
(Görüntülü) ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ, 5 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ, 5 BİN ...
Bursa'da oto galeri önündeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Bursa'da oto galeri önündeki minibüs yandı
(Görüntülü) MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, 5 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, 5 bin lira ceza ...
Minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Minibüs alev alev yandı
(Görüntülü) BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLETİ SATAN BURSA&#039;DAKİ BAYİ: İNŞALLAH İHTİYACI OLANA ÇIKMIŞTIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLETİ SATAN ...
Büyük ikramiye çıkan bileti satan Bursa'daki bayi: İnşallah ihtiyacı olana çıkmıştır
YEREL HABERLER Büyük ikramiye çıkan bileti satan Bursa'daki bayi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.