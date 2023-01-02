Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

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BURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Karaismailoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na doğru yürüdü.

Tarihi Bursa Kapalı Çarşı ve çevresinde vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, ayrıca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir seyyar satıcıdan kestane alan Karaismailoğlu, bunları vatandaşlara ikram etti.

Karaismailoğlu, yol üzerindeki bir ayakkabı boyacısına da ayakkabılarını boyattı.

Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda Karaismailoğlu'nın katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.

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