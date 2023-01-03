Gürsu Merkez Cami'nin çevresi yenileniyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Merkez Cami'nin çevresinde yenileme çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan Merkez Cami cemaatinin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan talepleri üzerine başlatılan cami çevresindeki düzenleme çalışmaları, iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlanacak.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan, tretuvar, bordür ve peyzaj çalışmalarıyla cami, çok daha konforlu olarak hizmet verecek.
Sık sık gittiği camide kendisine ulaşan talepler sonrası harekete geçtiklerini anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık şunları kaydetti:
"İlçemizin merkezinde olması nedeniyle, her namaz vaktinde en kalabalık cemaatleri ağırlayan camimizin çevresinde yaptığımız çalışmalarla, camimizi daha güzelleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Cami çevresindeki kaldırımı yenileyerek daha konforlu hale getirirken, bahçesinde oluşturduğumuz yeşil alanlarla da camimizi hemşehrilerimiz için huzurla ibadetlerini yapabilecekleri konfora kavuşturuyoruz. İlçemize hayırlı olsun."