İnegöl'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de Selman Y. idaresindeki 34 EVN 086 plakalı kamyon ile Hüseyin S'nin kullandığı 16 E 9708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.