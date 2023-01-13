Bursalı bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticileri 30 ülkeden yabancı alıcılarla görüştü

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BURSA (AA) - Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden Bursa'ya 30 ülkeden gelen yaklaşık 200 yabancı alıcı, firmalarla işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, oda öncülüğünde yürütülen iki ayrı Ur-Ge projesi kapsamında 50 firma, yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan resesyon sürecinde alternatif pazarlardan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği alım heyeti etkinliği, bine yakın iş görüşmesiyle tamamlandı.

Alım heyetinde Libya'dan İngiltere'ye, Kazakistan'dan Mısır’a kadar farklı coğrafyalardan yer alan katılımcılar, Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektör temsilcileriyle yeni ticaret köprüleri oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gerçekleştirilen alım heyeti programlarıyla sektörün ihracatına önemli katkı sağlandığını bildirdi.

Bebe çocuk ve giyim sektöründe 30 ülkeden yaklaşık 200 alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturduklarını aktaran İsmail Kuş, "Sektörümüzün dünyaya açılmasında ve son yıllarda elde edilen ihracat başarılarında Ur-Ge projelerimizin çok önemli katkıları var. Yaptığımız çalışmalar ile ciddi bir tanıtım ağı ile beraber dünyanın her yerine ürün satar hale geldik. Ürün ve ülke çeşitliliğini de artırarak olası krizlerin etkilerini en aza indirmeyi sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Ur-Ge üyesi Özlem Cambaz da firma olarak değişen dünya düzenine uyum sağlayarak üretimlerini planladıklarını, bu görüşmelerden yeni ticaret fırsatları doğacağına inandıklarını belirtti.

Mısırlı Mona Eladawy, Bursa'daki alım heyeti organizasyonuna ikinci kez geldiklerini ve yaptıkları görüşmelerden memnun ayrıldıklarını aktararak, "İkili iş görüşmeleri bize çok katkı sağlayacak. Burada birçok firmayla görüştük. Ürünlerin kaliteleri her geçen yıl daha da artıyor. Türk ürünleri ülkemizde çok talep görüyor." ifadesini kullandı.

Çekya'dan katılan Anzelika Belozerova ise organizasyonu oldukça başarılı bulduklarını ve verimli geçtiğini kaydetti.

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