İnegöl'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde seyreden Hamdi Şengül (38) idaresindeki 35 KC 8030 plakalı otomobil ile Taşkın Kutlu'nun kullandığı 08 K 5845 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şengül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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