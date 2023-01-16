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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da bir kişi evinde ölü bulundu

AA

Bursa’da bir kişi evinde ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Iashar Rasulov (29), Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’ndeki evinde, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Rasulov’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rasulov'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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