Bursa'da bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken evde hasar meydana geldi.

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