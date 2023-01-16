Bursa'da ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki evde aralarında geçen tartışma sırasında eşi Yüce Can Y'yi (39) bıçakla yaralayan Kenan Y'nin (42) emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vücudunda 6 bıçak darbesi bulunan ve kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Yüce Can Y, dün akşam bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki evinde buluşmuştu. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, Kenan Y. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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