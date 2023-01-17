Bursa'da Sarıca Sungur Mescidi, rekonstrüksiyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - Bursa'da Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda bugüne ulaşamayan Sarıca Sungur Mescidi, rekonstrüksiyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen projesinde, yıkım çalışmaları 2020 yılı ağustos ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle başlamıştı. Alışveriş merkezine ait yapıların da aralarında olduğu toplam 38 binanın yıkımıyla 5 bin metrekareyi aşkın alan açığa çıkarılmıştı.

- Tarihi mescit ortaya çıktı

Pirinç Han'ın hemen yanındaki 15 dükkanın yıkılmasının ardından Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40'ıncı Osmanlı Şeyhülislamına ait türbe de gün yüzüne çıktı.

Kaynaklarda Esir Dede Türbesi'nin hemen yanında Sarıca Sungur Mescidi bulunduğunun belirtilmesi üzerine alanda yapılan arkeolojik kazılar sonrasında mescidin temellerine ulaşılmış ve rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanmıştı. Aslına uygun olarak devam eden çalışmalarla 145 metrekare alana ve 300 yılı aşkın tarihe sahip Sarıca Sungur Mescidi de tarihi bölgede yerini almaya başladı.

- Binaların yerini meydanlar alıyor

Bundan iki yıl öncesine kadar binaların çevrelediği alan, proje kapsamında tarihi bölgeye değer katan üç ayrı meydana dönüşecek. Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar meydanlarının da içinde bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alan ve yürüyüş yollarıyla 9 bin metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesiyle birlikte toplam 19 bin metrekarelik alan tarihi bölgeye kazandırılıyor.

Yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip, 350 araç kapasiteli 4 katlı yeraltı otoparkının meydan kotundaki zemin katında belediye turizm tanıtım birimi, atölyeler, tuvaletler ve bebek bakım odası bulunacak. Yeraltı otoparkı için kuyu temel imalatları tamamlanma aşamasına gelirken gelecek ay otoparkın betonarme imalatlarına başlanacak.

- "Bursa'ya üç farklı meydan kazandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi girişinin açılmasının yıllardır Bursalıların hayali olduğunu vurguladı.

Tarihi bir olguyu daha gerçeğe dönüştürmek için adım adım ilerlediklerini ifade eden Aktaş, bölgenin 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 3 türbe ve okulla adeta açık hava müzesi olduğunu hatırlatarak, "Proje tamamlandığında çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Turistik düzenlemeleriyle harika bir meydan ortaya çıkacak. Tophane ile bütünleşik ele aldığımız projeyle Bursa'ya üç farklı meydan kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.