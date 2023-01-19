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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingi için hazırlıklar sürüyor

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingi için hazırlıklar sürüyor

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak'ta Bursa'da yapacağı miting için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Gürkan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık ve güzel bir motivasyonla ağırlamanın derdinde olduklarını ifade etti.

Erdoğan'ın birkaç yıldır Bursa'ya gelemediğini anımsatan Gürkan, şöyle konuştu:

"Bu ziyaret sebebiyle de Bursa'da hem resmi kurumlarımızın hem de özel kurumlarımızın, özel sektörün yapmış olduğu açılışları gerçekleştirmeye çalışacağız. Yaklaşık 5,5-6 milyar civarında resmi kurumlarımızın, özel sektörümüzün de yaklaşık 15 milyar civarında bir açılışları olacak. Bunlar hakikaten Bursa'nın hem sanayiye hem istihdama hem üretime katkıları olması sebebiyle bizim için çok önemli çünkü 'Türkiye Yüzyılı' diye bir projeyi başlatmıştı Cumhurbaşkanımız. Bursa'nın mottosu da 'Başarının yüzyılı.' Kısmetse bu yapmış olduğumuz açılışlarla, başarının yüz yılı noktasında Türkiye yüz yılıyla ilgili çalışmalarımızın da başlangıcını yapmış olacağız."

Gürkan, tüm Bursalıları Gökdere Meydanı'na beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız hakikaten 20 yıldan beri Türkiye'nin kalkınmasında, istihdamında, önümüzdeki süreçleri yönetme noktasında çok ciddi mesafeler, merhaleler katetmiş oldu. Bu mitingimizi, Cumhurbaşkanımızın yanında olarak hem bu yapmış olduğu hizmetlere bir takdirimizi belirtmek hem teşekkürümüzü belirtmek hem de onun yanında olduğumuzu göstermek için çok güzel bir vesile olacak diye düşünüyoruz. Bu sebeple tüm Bursalı hemşehrilerimizi cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanı'na bekliyoruz."

Erdoğan'ın Bursa ziyaretini gerçekleştireceği gün metroların saat 10.00'dan 18.00'e kadar ücretsiz olacağı bilgisini de paylaşan Gürkan, "Bunların müracaatlarını yapıp ödemelerini de yaptık. Dolayısıyla da hem mahallelerimizden ring araçlarımız olacak metroya ulaştırabilen. Bütün sokaklarımızda, mahallelerimizde bunlarla alakalı çalışmalarımız var. İlçe başkanlıklarımız koordine ediyorlar. Dolayısıyla da ring hatlarımızla beraber metrolara ulaşıp metrolarla rahat bir şekilde Gökdere Meydanı'na gelebilirler. Hep beraber hemşehrilerimizle coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya, karşılamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginden sonra gençlerle bir buluşma gerçekleştireceğini, daha sonra ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacağını sözlerine ekledi.

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