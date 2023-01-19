Orhangazi'de rampada geri kayan minibüsten inmeye çalışan kadın yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dik rampada geri kayan minibüsteki bir yolcu panikle inmeye çalışınca düşerek yaralandı.

Kemal S. (47) idaresindeki 16 M 8538 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, TOKİ Konutları mevkisinde yokuşu çıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle geri kaymaya başladı.

Araçta bulunan yolcu Şükriye K. (43), panikle minibüsün açık olan kapısından atladı. Minibüs ise Serkan S'nin kullandığı 16 VT 610 plakalı otomobile ve ardından bahçe çitine çarparak durabildi.

Hafif yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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