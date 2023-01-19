Fener Rum Patriği Bartholomeos Bursa'nın Mudanya ilçesine ziyarette bulundu

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BURSA (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın Mudanya ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki Taş Mektep'te, Yunanistan'ın Selanik kenti Panorama, Pilea, Hortiyatis Bölgesi Belediye Başkanı Ignatios Kaytecidis ve beraberindeki heyetin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuşan Bartholomeos, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Kuzey Yunanistan'ın Orta Makedonya bölgesinden gelen belediye başkanlarını temsilen konuşan Kaytecidis de kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkyılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Taş Mektep'in bahçesine barışı temsil eden zeytin fidanları dikti.

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