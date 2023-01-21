Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı

Satürn'ün neden halkaları var ve bu halkalar nasıl oluştu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Karapınar Mahallesi 21. Cadde'de yürüyen Athie Baradi, boş araziden geçtiği sırada çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Hayvanların arasında kalarak yere yığılan Baradi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Kadını kurtaran mahalle sakinlerinden Veysel Coşkun, AA muhabirine, Baradi'nin yürüdüğü esnada 10 civarında köpeğin ona yöneldiğini söyledi.

Bir anda köpeklerin kadına saldırdığını gördüklerini anlatan Coşkun, "Komşular olarak olayı gördük ve müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdık." dedi.

Coşkun, saldırının ardından ambulans ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

Köpeklerin saldırısı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, mahalledeki boş araziden geçtiği sırada çok sayıda köpeğin kadına yönelerek saldırması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.