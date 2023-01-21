Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya



Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metin Toy, Bahov, Gökhan Gökgöz, Radke, Emre Batur, Arthur (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Fatih Cihan, Emre Berat Fırat)



Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 29-27, 18-25, 25-21, 27-25



Süre: 131 dakika (36, 28, 30, 37)







BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

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