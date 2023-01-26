VERİMDER "Anadolu Buluşmaları" etkinliği Bursa'da yapıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 28'incisi Bursa'da gerçekleştirildi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, derneğin Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle bir otelde düzenlediği programda, enerjinin verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Özellikle yeni yapılan binalardaki ısı yalıtımının önemine değinen Alkin, yalıtımın faturalarda önemli bir tasarruf sağlayacağını aktardı.

Alkin, "Eğer binalarda verimlilik adına yalıtımları düzgün yaparsak, faturaların yüzde 50'sine kadar indirim yapabilme imkanı doğuyor." diye konuştu.

Bina pozisyonlamalarının enerji tüketimine etkisinden de bahseden Alkin, "Binayı biraz daha fazla metrekareyle yapmak yerine sıfır enerji tüketecek pozisyonlamalara kadar getirdiğinizde binanın değeri artıyor. Aynı zamanda enerji tüketimi açısından memleketin dış politikasına kadar katkıda bulunacak bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Emre Alkin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın enerjiye olan etkisine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna-Rusya meselesi uzadıkça anlaşıldı ki Avrupa'nın içindeki tedirginlik de biraz artacak. Baktığımızda Avrupa'nın bu sene bir doğal gaz sıkıntısı yok ama gelecek sene olacak. Enerji öyle bir hale geldi ki dünyada, sadece Türkiye'de değil; 'dükkanın kirasından daha fazla enerji faturası ödemeye başladım' diyen insanların sayısı arttı. İngiltere, Fransa, Türkiye hiç fark etmez. İtalya, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle şeyleri dile getirenler olduğuna göre demek ki enerji ve maliyeti çok önemli hale geldi."

Toplantıda VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katılımcılara hitap edip, davetlilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.