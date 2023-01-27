İnegöl-Domaniç kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç ve İnegöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.



Kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunun 12'nci kilometresinden itibaren ağır araç trafiğine izin verilmezken, diğer araçların sürücüleri de uyarılıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.





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