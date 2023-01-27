Bursa'da "Danışık Gecesi" düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa'da dağ yöresi köylerinin geleneksel eğlencesi "Danışık Gecesi" düzenlendi.
Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞ-DER) Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Müze Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen gecede dağ yörelerinin eğlence geleneğine dair etkinlikler yapıldı.
Danışık kültürüne "UNESCO Kültür Mirası" statüsü kazandırılması amacıyla düzenlenen geleneksel sohbet toplantılarının ardından programa katılanlar, hem dağ yöresi sohbetlerindeki orta oyununu izledi hem de geleneksel oyun havalarına eşlik etti.
Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, DAĞ-DER Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali KAYA, UNESCO ve STK'lerin temsilcileri katıldı.