GÜNCELLEME - İnegöl-Domaniç kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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BURSA (AA) - Kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda araçların geçişine izin verildi.

Domaniç ve İnegöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunun 12'nci kilometresinden itibaren ağır araç trafiğine izin verilmezken, diğer araçların sürücüleri de uyarıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yoldaki kar temizleme çalışmalarının ardından yolda ağır araçların geçişi yeniden sağlandı.

- Kar yağışı vatandaşları da bölgeye çekti

Öte yandan kar yağışı haberini alan vatandaşlar bölgeye gelerek yağışı izledi.

İnegöl'den kar yağdığını duyunca Domaniç'e gelen Furkan Ordu, bu yıl kar yağışının geç geldiğini anımsattı.

Özlemle kar yağışı beklediklerini aktaran Ordu, "Özlemle bu anı bekliyorduk, çok da geç geldi, inşallah bereketli geçer. Kimse de rahatsız olmasın 'yollar kapanıyor, kar yağıyor, tıkandık, kaldık' diye. Kıymetini bilelim, inşallah bol bol yağar bereketli geçer." diye konuştu.

Onur Çoşkun ise yağışla birlikte manzarayı izlemeye geldiklerini belirterek, "Bu yıl kar, yağmur çok özledik, kurak kaldık. Karayollarımız da çalışıyor, yağış başlar başlamaz tuzlama da yapılmış. Manzara çok güzel." dedi.

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