"Bursa 20. Kitap Fuarı" 11 Şubat'ta kapılarını açacak

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BURSA (AA) - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Bursa 20. Kitap Fuarı" 11 Şubat'ta başlayacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin destekleriyle 11-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 300'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, yazar, şair ve bilim insanlarıyla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve imza günleri yapılacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 11-18 Şubat'ta saat 10.00-19.30, kapanış günü olan 29 Şubat'ta saat 10.00-19.00'da ziyarete açık olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın düzenlendiği ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kentlerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını belirtti.

Fuarın ilgiyle beklendiğini ve takip edildiğini kaydeden Ersözlü, "Ziyaretçilerimizi fuara gelecek önemli yazarlarla buluşturmak için gün sayıyoruz. İmza günleri ve kültür etkinliklerle tüm ziyaretçilerimizi benzersiz bir fuar deneyimi bekliyor." dedi.

Fuarın 20. yılı için heyecanlı olduklarının altını çizen Ersözlü, "Bursa Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Bu yıl 20. yıla özel bu coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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