Bursa'da otobüse çarpıp yaralanan şahini kamyon sürücüsü kurtardı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otobüse çarparak yaralanan şahin, yoldan geçen kamyon sürücüsünün duyarlılığı sayesinde hayata tutundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolunda bir şahin, seyir halindeki yolcu otobüsünün ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kuş yaralandı.

Şahinin yaralandığını fark eden kamyon sürücüsü, aracını yol kenarına çekti. Sürücü, araçtan inerek yoldan aldığı yaralı kuşu, Karayolları denetleme istasyonu görevlisi Levent Silahşör'e teslim etti.

Silahşör de İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen görevliler, yaralı şahini tedavisi için merkeze götürdü.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Öte yandan şahinin otobüsün ön camına çarpması, yaralı kuşu fark eden kamyon sürücünün kuşu aracına aldığı anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.









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