Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 4'ünün olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 08.00-10.30 saatlerindeki 5 sefer de iptal edilmişti.

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