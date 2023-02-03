Yenişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kişinin arazide kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma tarafından bulundu.

Burcun Mahallesi'nde yaşayan E.Y. (45), jandarmaya başvurarak, kendisine ait 7 büyükbaş hayvanın ormanlık alanda 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, ahıra yaklaşık 4 kilometre mesafede 6 hayvan canlı, biri ise olumsuz hava şartları nedeniyle ölü bulundu.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.



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