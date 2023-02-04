Orhaneli ilçesinde çocuklar ve gençler camide buluştu

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çocuk ve gençler, "Camiyi seviyorum, namazda buluşuyorum" etkinliği kapsamında ilçe camilerinde bir araya geldi.
Orhaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından 7 ila 17 yaşlarındaki çocuk ve gençlere manevi duyguları aşılamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek amacıyla gerçekleştirilen program ilgi gördü.
Belediye Başkanı Ali Aykurt, yaptığı açıklamada, ibadethane olmasının yanında eğitim öğretim merkezi işlevini de yürüten camilerde böyle etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin çocuk yaşta gönüllerinin camiye bağlı olmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz." dedi.
Aykurt, Karıncalı Mahallesi'ndeki program kapsamında çocuklara çikolata ikram etti.