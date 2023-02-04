Bursa'da Rizeliler derneğinin etkinliğinde 1 ton hamsi pişirildi

BURSA (AA) - Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Osmangazi Belediyesi işbirliğinde "6. Hamsi ve Kültür Festivali" düzenlendi.
Osmangazi ilçesindeki Abdal Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaklaşık 5 bin kişi hesaplanarak tavalarda pişirilen 1 ton hamsi, kısa sürede tüketildi.
Festivalde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da tavaların başına geçerek hamsi ikram etti.
Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu, gazetecilere, geleneksel hale gelen etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Festivali 6. kez Bursalılarla buluşturduklarını belirten Ofluoğlu, "Bu etkinliği bütün Bursalılar için düzenliyoruz. Rize'de doğduk fakat Bursa'da doyduk, artık Bursalıyız. Katılan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum, bizlere bu tür etkinliklerde destek oluyorlar. Yoğun bir kalabalık da var." dedi.